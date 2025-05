Il Bayer Leverkusen non ce l'ha fatta a rinviare a settimana prossima la festa per il titolo del Bayern Monaco, che sabato sera aveva mancato il match ball (3-3 a Lipsia).

Swisstxt

Xhaka e compagni non sono andati oltre il 2-2 a Friburgo, consegnando il 34o titolo ai bavaresi. La più blasonata società tedesca riprende così in mano il Meisterschale, sfuggito l'anno scorso proprio a favore dell'elvetico e soci dopo un dominio durato 11 anni ininterrottamente. La formazione di Kompany festeggerà quindi sabato prossimo con i propri tifosi, in particolare Kane, al primo trofeo della carriera.