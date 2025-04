Sané al tiro KEY

Le vittorie in contemporanea di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, rispettivamente per 3-0 contro il Mainz e per 2-0 contro l'Augsburg, lasciano ancora aperta la Bundesliga.

Swisstxt

Tuttavia ai bavaresi, a +8 a sole 3 giornate dal termine, manca ormai solo la matematica per vincere il loro 34o campionato.