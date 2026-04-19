Bayern Monaco KEY

Il Bayern Monaco ha conquistato il 35o titolo di campione di Germania battendo 4-2 lo Stoccarda.

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I bavaresi hanno approfittato del passo falso del Borussia Dortmund per chiudere i conti a 5 giornate dalla fine. Per i rossi si tratta del 2o trionfo consecutivo e del 13o nelle ultime 14 stagioni. Gnabry non giocherà più in questa stagione con i neocampioni, e la sua partecipazione ai Mondiali è a rischio. Il nazionale tedesco ha subito uno strappo agli adduttori della coscia destra. In Bundesliga si è messo in evidenza pure l'elvetico Manzambi, in gol per il Friburgo nel 2-1 all'Heidenheim.