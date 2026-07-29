Il Lugano si è imposto 5-1 sul campo del Dukagjini, conquistando la qualificazione al terzo turno preliminare di Conference League. La gara di ritorno ha, per lunghi tratti, assunto i contorni di un’amichevole: l’uno-due bianconero nei primi dieci minuti ha infatti spento le già flebili speranze dei kosovari.

Portiere David von Ballmoos Il voto della redazione 3.5 Quello del portiere è un ruolo infame: basta un solo errore per macchiare un’intera prestazione. Lui lo commette in occasione della rete kosovara, respingendo centralmente una conclusione non troppo pericolosa. Nella ripresa si limita a guardare.

Difensore Antonios Papadopoulos Il voto della redazione 4.5 È uno dei due giocatori rimasti in campo per tutti i 270 minuti disputati dal Lugano in questo avvio di stagione. E non è un caso. Attento e aggressivo quanto basta, avvia l’azione del secondo gol bianconero e firma l’assist per il terzo.

Difensore Lukas Mai Il voto della redazione 3 Forse ancora ebbro per il primo gol in bianconero, segnato nel fine settimana, in Kosovo non mostra il meglio di sé. Anzi. Approssimativo in marcatura, si fa saltare nettamente in più occasioni. Lento e macchinoso. Per sua fortuna, l’avversario non è il Brasile dell'82.

Difensore Joel Bichsel Il voto della redazione 4 Avrebbe potuto essere più reattivo nell’avventarsi sulla ribattuta in occasione del gol subito. A parte questo, offre un’altra prova pulita e ordinata dopo quella contro il Vaduz. E se due indizi fanno una prova, lo vedremo spesso in campo durante la stagione.

Difensore Mattia Zanotti Il voto della redazione 4.5 Nel fine settimana non era partito titolare, e si vede. Il motore gira ad alti regimi fin dall’inizio. Tra una sgasata e l’altra, serve anche l’assist per il gol del 2-0.

Centrocampista Uran Bislimi Il voto della redazione 4.5 Pure lui non si tira indietro quando c'è da compiere una corsa in più, anche a risultato già acquisito. Tant'è che al 58' si lancia in area di rigore e vince un duello per poi offrire a Behrens il pallone dell'1-5.

Centrocampista Anto Grgic Il voto della redazione 4.5 L’altro stacanovista, insieme a Papadopoulos. Meno pressato rispetto alla gara d’andata, sbaglia pochi passaggi. Ha soprattutto il merito di lanciare Behrens verso la porta in occasione dello 0-1, rete che mette la partita in discesa.

Centrocampista Yanis Cimignani Il voto della redazione 4 Si vede pochissimo nel primo tempo e qualcosa in più nella ripresa, quando propizia anche l’autorete kosovara. Nel complesso sacrifica le proprie scorribande offensive per garantire equilibrio.

Centrocampista Renato Steffen Il voto della redazione 4 Soltanto il palo gli nega il gol al 25’, al termine di un’azione personale da funambolo. Per il resto, offre una prestazione senza grandi picchi. Il Crus gli concede un po’ di riposo, sostituendolo a mezz’ora dalla fine.

Centrocampista Daniel Dos Santos Il voto della redazione 4 Trova un gol che, per quanto facile, gli consente di liberarsi dell’impaccio mostrato nelle prime due uscite stagionali. Una prova che può fargli bene soprattutto sul piano mentale.

Attaccante Kevin Behrens Il voto della redazione 5 Come Dos Santos, neppure lui era apparso brillante nella prima settimana di partite. Questa volta, invece, sfrutta le difficoltà della retroguardia avversaria, attaccandone le spalle e realizzando tre reti. Riassaporare il gusto del gol non può che fargli venire ancor più fame.

Subentrato a Mai al 62' Damian Kelvin Il voto della redazione 4 Entra quando il Dukagjini ha ormai perso ogni speranza, circostanza che gli facilita il compito. Mostra però alcuni limiti quando deve impostare l’azione palla al piede.

Subentrato a Behrens al 62' Elias Pihlström Il voto della redazione 4 Poteva essere l’occasione giusta per acquisire fiducia, magari trovando un gol. Al momento del suo ingresso, però, la gara ha già assunto i contorni di un’amichevole, tra ritmi bassi e gioco spezzettato. In queste condizioni non è facile mettersi in luce. Peccato.

Subentrato a Steffen al 63' Dereck Moncada Il voto della redazione 4 Servito con i tempi giusti da Cimignani al 68’, ha a disposizione un rigore in movimento per realizzare il suo primo gol in bianconero. Lo stop, però, non è dei migliori. Avrà sicuramente altre occasioni.

Subentrato a Bislimi al 63' Gjan Ajdin Il voto della redazione 4 Disputa una ventina abbondante di minuti, sufficienti per esordire sul palcoscenico europeo. Se il mister ha deciso di inserirlo, significa che la fiducia nei suoi confronti non manca. Ma vale il discorso fatto per gli altri subentrati.

Subentrato a Dos Santos al 75' Beckham Castro Il voto della redazione 4 Tra i subentrati è quello che mostra più voglia di farsi notare, risultando però anche piuttosto caotico. È sfortunato, perché l’unico grande intervento del portiere avversario nell’intera doppia sfida arriva proprio su un suo tiro al 90’. Vedere «Beckham C.» sulle spalle di una maglia bianconera fa comunque un certo effetto.