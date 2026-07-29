Ecco le pagelle
Behrens ammattisce il Dukagjini, Grgic e Papadopoulos imprescindibili. Mai sottotono
Kevin Behrens ha segnato una tripletta.
KEYSTONE
Il Lugano si è imposto 5-1 sul campo del Dukagjini, conquistando la qualificazione al terzo turno preliminare di Conference League. La gara di ritorno ha, per lunghi tratti, assunto i contorni di un’amichevole: l’uno-due bianconero nei primi dieci minuti ha infatti spento le già flebili speranze dei kosovari.
Portiere
David von Ballmoos
Il voto della redazione3.5
Quello del portiere è un ruolo infame: basta un solo errore per macchiare un’intera prestazione. Lui lo commette in occasione della rete kosovara, respingendo centralmente una conclusione non troppo pericolosa. Nella ripresa si limita a guardare.
Difensore
Antonios Papadopoulos
Il voto della redazione4.5
È uno dei due giocatori rimasti in campo per tutti i 270 minuti disputati dal Lugano in questo avvio di stagione. E non è un caso. Attento e aggressivo quanto basta, avvia l’azione del secondo gol bianconero e firma l’assist per il terzo.
Forse ancora ebbro per il primo gol in bianconero, segnato nel fine settimana, in Kosovo non mostra il meglio di sé. Anzi. Approssimativo in marcatura, si fa saltare nettamente in più occasioni. Lento e macchinoso. Per sua fortuna, l’avversario non è il Brasile dell'82.
Avrebbe potuto essere più reattivo nell’avventarsi sulla ribattuta in occasione del gol subito. A parte questo, offre un’altra prova pulita e ordinata dopo quella contro il Vaduz. E se due indizi fanno una prova, lo vedremo spesso in campo durante la stagione.
Il voto della redazione4.5
Nel fine settimana non era partito titolare, e si vede. Il motore gira ad alti regimi fin dall’inizio. Tra una sgasata e l’altra, serve anche l’assist per il gol del 2-0.
Centrocampista
Uran Bislimi
Il voto della redazione4.5
Pure lui non si tira indietro quando c'è da compiere una corsa in più, anche a risultato già acquisito. Tant'è che al 58' si lancia in area di rigore e vince un duello per poi offrire a Behrens il pallone dell'1-5.
Il voto della redazione4.5
L’altro stacanovista, insieme a Papadopoulos. Meno pressato rispetto alla gara d’andata, sbaglia pochi passaggi. Ha soprattutto il merito di lanciare Behrens verso la porta in occasione dello 0-1, rete che mette la partita in discesa.
Centrocampista
Yanis Cimignani
Si vede pochissimo nel primo tempo e qualcosa in più nella ripresa, quando propizia anche l’autorete kosovara. Nel complesso sacrifica le proprie scorribande offensive per garantire equilibrio.
Centrocampista
Renato Steffen
Soltanto il palo gli nega il gol al 25’, al termine di un’azione personale da funambolo. Per il resto, offre una prestazione senza grandi picchi. Il Crus gli concede un po’ di riposo, sostituendolo a mezz’ora dalla fine.
Centrocampista
Daniel Dos Santos
Trova un gol che, per quanto facile, gli consente di liberarsi dell’impaccio mostrato nelle prime due uscite stagionali. Una prova che può fargli bene soprattutto sul piano mentale.
Come Dos Santos, neppure lui era apparso brillante nella prima settimana di partite. Questa volta, invece, sfrutta le difficoltà della retroguardia avversaria, attaccandone le spalle e realizzando tre reti. Riassaporare il gusto del gol non può che fargli venire ancor più fame.
Subentrato a Mai al 62'
Damian Kelvin
Entra quando il Dukagjini ha ormai perso ogni speranza, circostanza che gli facilita il compito. Mostra però alcuni limiti quando deve impostare l’azione palla al piede.
Subentrato a Behrens al 62'
Elias Pihlström
Poteva essere l’occasione giusta per acquisire fiducia, magari trovando un gol. Al momento del suo ingresso, però, la gara ha già assunto i contorni di un’amichevole, tra ritmi bassi e gioco spezzettato. In queste condizioni non è facile mettersi in luce. Peccato.
Subentrato a Steffen al 63'
Dereck Moncada
Servito con i tempi giusti da Cimignani al 68’, ha a disposizione un rigore in movimento per realizzare il suo primo gol in bianconero. Lo stop, però, non è dei migliori. Avrà sicuramente altre occasioni.
Subentrato a Bislimi al 63'
Gjan Ajdin
Disputa una ventina abbondante di minuti, sufficienti per esordire sul palcoscenico europeo. Se il mister ha deciso di inserirlo, significa che la fiducia nei suoi confronti non manca. Ma vale il discorso fatto per gli altri subentrati.
Subentrato a Dos Santos al 75'
Beckham Castro
Tra i subentrati è quello che mostra più voglia di farsi notare, risultando però anche piuttosto caotico. È sfortunato, perché l’unico grande intervento del portiere avversario nell’intera doppia sfida arriva proprio su un suo tiro al 90’. Vedere «Beckham C.» sulle spalle di una maglia bianconera fa comunque un certo effetto.
Allenatore
Mattia Croci-Torti
Si affida ai suoi fedelissimi, con l’eccezione di Bichsel al posto di Alioski, e fa bene. Per il Lugano non avrebbe potuto esserci scenario migliore: pratica chiusa nei primi dieci minuti e restanti ottanta gestiti in risparmio energetico. Tre vittorie su tre in una settimana: meglio di così non si poteva cominciare. La lezione dello scorso anno è servita.