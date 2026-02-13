Non c'è stata storia all'AIL Arena: i bianconeri hanno travolto lo Zurigo per 5-0, mostrando la migliore prestazione della stagione fin qui. Nessuno merita l'insufficienza, ma non tutti hanno brillato.

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Portiere David von Ballmoos Il voto della redazione 4.5 Non capita spesso di vedere il suo nome sul tabellino. Non che fosse espressamente voluto, ma al 52' è lui a lanciare Steffen in porta, servendogli l'assist per il 3-0. Un aneddoto da raccontare ai nipoti. In tutta la partita deve effettuare una sola parata, su Keny al 26', e risponde presente.

Difensore Antonios Papadopoulos Il voto della redazione 4.5 Nel primo tempo contribuisce ad accelerare la manovra con un paio di sventagliate. Preciso nei passaggi e puntuale nei recuperi. Stavolta, però, non c'è bisogno di aggrapparsi a lui e ai calci piazzati: il Lugano ha altri modi per segnare.

Difensore Lukas Mai Il voto della redazione 4.5 Non sono molti i centravanti più forti di Keny nel campionato elvetico. Se non lo si vede, è anche — o soprattutto — merito di chi lo tiene a bada.

Difensore Hannes Delcroix Il voto della redazione 5 I titoli se li prende Behrens, ma è lui a imprimere l'accelerata decisiva alla manovra sul gol che apre le danze. Avanza, serve Pihlström e attacca lo spazio, prima di offrire l'assist all'attaccante tedesco. Il Lugano aveva vinto anche senza di lui nelle prime gare, ma ora che c'è, si sente.

Centrocampista Mattia Zanotti Il voto della redazione 4.5 Altro che testa al mercato. Non smette di sgasare neppure a risultato acquisito, quando ormai persino lo Zurigo ha smesso di crederci. Un'abnegazione degna di nota. Mette a referto anche un assist sul tiro vincente — non troppo voluto — di Dos Santos.

Centrocampista Anto Grgic Il voto della redazione 5 Infonde una tale serenità nella gestione del pallone da sembrare impegnato contro avversari di tre categorie inferiori. La punizione battuta in occasione del 2-0 — nei pressi della linea di centrocampo, va sottolineato — è telecomandata sulla testa di Behrens.

Centrocampista Uran Bislimi Il voto della redazione 5 Anche lui manifesta tutta la sua superiorità in mezzo al campo. Chiude con appena 6 passaggi sbagliati su 75. Dove serve e quando serve, trova sempre la giocata giusta.

Centrocampista Elias Pihlström Il voto della redazione 4.5 Ora che si è sbloccato, sembra più leggero. Partecipa all'azione dell'1-0 e mostra un altro paio di guizzi tipici di chi gioca con fiducia. Per questo gli si perdonano anche un paio di situazioni in cui avrebbe potuto essere un po' più altruista. Sfortunatamente per lui, è uno dei pochi che lo Zurigo raddoppia con una certa costanza nel primo tempo.

Centrocampista Renato Steffen Il voto della redazione 5 Gli ospiti lasciano parecchi corridoi — talvolta vere e proprie autostrade — fra le linee, e lui non esita a sfruttarli per fare male. Spazia un po' ovunque sul fronte offensivo e, con movimenti intelligenti, coglie puntualmente di sorpresa la retroguardia avversaria. Quando c'è da essere glaciale a tu per tu con il portiere, non sbaglia, nonostante la cinquantina di metri percorsi in sprint prima di calciare.

Centrocampista Yanis Cimignani Il voto della redazione 4 Avanzato e accentrato di qualche metro, dalla fascia alla trequarti, si mette meno in luce rispetto ai compagni di reparto. Ma i panni del protagonista li aveva già vestiti una settimana fa.

Ataccante Kevin Behrens Il voto della redazione 5.5 Prima l'attacco sul primo palo, poi il gesto chirurgico della girata di testa. Le sue due reti sono da manuale del centravanti e determinano, più di ogni altro fattore, l'andamento dell'incontro. Non gli si chiede altro.

Subentrato a Pihlström al 62' Daniel Dos Santos Il voto della redazione 4.5 Inutile girarci intorno: segna, sì, ma con quello che nella sua testa doveva essere un cross. Trovare la rete fa comunque sempre bene in un periodo non semplice come quello che sta vivendo. L'esultanza polemica, però, poteva forse evitarsela. Anche perché l'attenuante di una preparazione intaccata da un infortunio è ben nota a tutti.

Subentrato a Bislimi al 70' Ahmed Kendouci Il voto della redazione 4 Al suo ingresso si adagia sui ritmi di una partita già decisa, più che cercare di offrire un contributo ulteriore.

Subentrato a Behrens al 70' Dereck Moncada Il voto della redazione 4.5 Al contrario di Kendouci, sprizza voglia di giocare da ogni poro. Tanto che, pur al termine di un'azione sporca e con un tiro deviato, finisce per trovare il gol che chiude i conti. Fortuna, certo, ma se l'è andata a cercare.

Subentrato a Steffen all'80' Martim Marques Troppo poco tempo in campo per esprimere una valutazione.

Subentrato a Delcroix all'80' Damian Kelvin Troppo poco tempo in campo per esprimere una valutazione.

Allenatore Mattia Croci-Torti Il voto della redazione 5.5 È la miglior prestazione del Lugano in questo inizio di stagione. E non è un caso che arrivi proprio nel giorno in cui decide di schierare una formazione molto simile all'undici tipo. Avversario dominato, punteggio pieno, vetta solitaria. La strada è, chiaramente, ancora lunghissima, ma immaginare qualcosa di meglio a questo punto era impossibile.