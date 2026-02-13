Portiere
David von Ballmoos
Il voto della redazione4.5
Non capita spesso di vedere il suo nome sul tabellino. Non che fosse espressamente voluto, ma al 52' è lui a lanciare Steffen in porta, servendogli l'assist per il 3-0. Un aneddoto da raccontare ai nipoti. In tutta la partita deve effettuare una sola parata, su Keny al 26', e risponde presente.
Difensore
Antonios Papadopoulos
Il voto della redazione4.5
Nel primo tempo contribuisce ad accelerare la manovra con un paio di sventagliate. Preciso nei passaggi e puntuale nei recuperi. Stavolta, però, non c'è bisogno di aggrapparsi a lui e ai calci piazzati: il Lugano ha altri modi per segnare.
Il voto della redazione4.5
Non sono molti i centravanti più forti di Keny nel campionato elvetico. Se non lo si vede, è anche — o soprattutto — merito di chi lo tiene a bada.
I titoli se li prende Behrens, ma è lui a imprimere l'accelerata decisiva alla manovra sul gol che apre le danze. Avanza, serve Pihlström e attacca lo spazio, prima di offrire l'assist all'attaccante tedesco. Il Lugano aveva vinto anche senza di lui nelle prime gare, ma ora che c'è, si sente.
Centrocampista
Mattia Zanotti
Il voto della redazione4.5
Altro che testa al mercato. Non smette di sgasare neppure a risultato acquisito, quando ormai persino lo Zurigo ha smesso di crederci. Un'abnegazione degna di nota. Mette a referto anche un assist sul tiro vincente — non troppo voluto — di Dos Santos.
Infonde una tale serenità nella gestione del pallone da sembrare impegnato contro avversari di tre categorie inferiori. La punizione battuta in occasione del 2-0 — nei pressi della linea di centrocampo, va sottolineato — è telecomandata sulla testa di Behrens.
Centrocampista
Uran Bislimi
Anche lui manifesta tutta la sua superiorità in mezzo al campo. Chiude con appena 6 passaggi sbagliati su 75. Dove serve e quando serve, trova sempre la giocata giusta.
Centrocampista
Elias Pihlström
Il voto della redazione4.5
Ora che si è sbloccato, sembra più leggero. Partecipa all'azione dell'1-0 e mostra un altro paio di guizzi tipici di chi gioca con fiducia. Per questo gli si perdonano anche un paio di situazioni in cui avrebbe potuto essere un po' più altruista. Sfortunatamente per lui, è uno dei pochi che lo Zurigo raddoppia con una certa costanza nel primo tempo.
Centrocampista
Renato Steffen
Gli ospiti lasciano parecchi corridoi — talvolta vere e proprie autostrade — fra le linee, e lui non esita a sfruttarli per fare male. Spazia un po' ovunque sul fronte offensivo e, con movimenti intelligenti, coglie puntualmente di sorpresa la retroguardia avversaria. Quando c'è da essere glaciale a tu per tu con il portiere, non sbaglia, nonostante la cinquantina di metri percorsi in sprint prima di calciare.
Centrocampista
Yanis Cimignani
Avanzato e accentrato di qualche metro, dalla fascia alla trequarti, si mette meno in luce rispetto ai compagni di reparto. Ma i panni del protagonista li aveva già vestiti una settimana fa.
Il voto della redazione5.5
Prima l'attacco sul primo palo, poi il gesto chirurgico della girata di testa. Le sue due reti sono da manuale del centravanti e determinano, più di ogni altro fattore, l'andamento dell'incontro. Non gli si chiede altro.
Subentrato a Pihlström al 62'
Daniel Dos Santos
Il voto della redazione4.5
Inutile girarci intorno: segna, sì, ma con quello che nella sua testa doveva essere un cross. Trovare la rete fa comunque sempre bene in un periodo non semplice come quello che sta vivendo. L'esultanza polemica, però, poteva forse evitarsela. Anche perché l'attenuante di una preparazione intaccata da un infortunio è ben nota a tutti.
Subentrato a Bislimi al 70'
Ahmed Kendouci
Al suo ingresso si adagia sui ritmi di una partita già decisa, più che cercare di offrire un contributo ulteriore.
Subentrato a Behrens al 70'
Dereck Moncada
Il voto della redazione4.5
Al contrario di Kendouci, sprizza voglia di giocare da ogni poro. Tanto che, pur al termine di un'azione sporca e con un tiro deviato, finisce per trovare il gol che chiude i conti. Fortuna, certo, ma se l'è andata a cercare.
Subentrato a Steffen all'80'
Martim Marques
Troppo poco tempo in campo per esprimere una valutazione.
Subentrato a Delcroix all'80'
Damian Kelvin
Troppo poco tempo in campo per esprimere una valutazione.
Allenatore
Mattia Croci-Torti
Il voto della redazione5.5
È la miglior prestazione del Lugano in questo inizio di stagione. E non è un caso che arrivi proprio nel giorno in cui decide di schierare una formazione molto simile all'undici tipo. Avversario dominato, punteggio pieno, vetta solitaria. La strada è, chiaramente, ancora lunghissima, ma immaginare qualcosa di meglio a questo punto era impossibile.
Lugano – Zurigo 5:0Super League | 3° turno | stagione 26/27