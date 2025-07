Kevin Behrens Imago

Domani a Cornaredo il nuovo centravanti del Lugano Kevin Behrens verrà presentato alla stampa, ma nel frattempo il tedesco ha rilasciato le prime parole ai canali social del club.

Swisstxt

«Sono qui per segnare – ha detto il numero 91 bianconero – spero di imparare presto la vostra lingua, di continuare a migliorare e di ritrovare il piacere di giocare a calcio». Il 34enne si è descritto come un giocatore che ama mettersi al servizio della squadra, che dà sempre il 100% ed è disposto a tutto per avere successo. «Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura», ha concluso.