Ecco gli highlights Behrens stende lo Zurigo al 91' e il Lugano sale al quarto posto in classifica

Swisstxt

17.12.2025 - 23:02

Zurigo – Lugano 0:1

Zurigo – Lugano 0:1

Super League | 18° turno | stagione 25/26

17.12.2025

Nonostante sia tornato a fare fatica in avanti, il Lugano è riuscito a prendere 3 punti al Letzigrund.

SwissTXT

17.12.2025, 23:02

17.12.2025, 23:30

Grazie a un gol in pieno recupero di Behrens, i bianconeri hanno sconfitto 1-0 lo Zurigo, salendo al quarto posto in classifica. Dopo aver dominato il primo tempo (70% di possesso), i ticinesi sono riusciti a rendersi pericolosi nella ripresa con il colpo di testa di Papadopoulos e il tiro in acrobazia del bomber tedesco su cui Brecher si è superato. Al 91' Bislimi si è inserito perfettamente servendo al centro uno smarcatissimo numero 91, che ha insaccato a porta vuota.

Zurigo – Lugano 0:1

Zurigo – Lugano 0:1

Super League | 18° turno | stagione 25/26

17.12.2025

Zurigo – Lugano 0:1

Zurigo – Lugano 0:1

