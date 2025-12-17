Zurigo – Lugano 0:1 Super League | 18° turno | stagione 25/26 17.12.2025

Nonostante sia tornato a fare fatica in avanti, il Lugano è riuscito a prendere 3 punti al Letzigrund.

SwissTXT Swisstxt

Grazie a un gol in pieno recupero di Behrens, i bianconeri hanno sconfitto 1-0 lo Zurigo, salendo al quarto posto in classifica. Dopo aver dominato il primo tempo (70% di possesso), i ticinesi sono riusciti a rendersi pericolosi nella ripresa con il colpo di testa di Papadopoulos e il tiro in acrobazia del bomber tedesco su cui Brecher si è superato. Al 91' Bislimi si è inserito perfettamente servendo al centro uno smarcatissimo numero 91, che ha insaccato a porta vuota.