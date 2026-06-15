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Calcio Belgio-Egitto finisce 1-1

Swisstxt

15.6.2026 - 23:07

Che lotta
Che lotta
Imago

1-1 a Seattle.

SwissTXT

15.06.2026, 23:07

Si è aperto con un pareggio il Gruppo G dei Mondiali: Belgio ed Egitto, favorite per i primi due posti, si sono lasciate sull’ Subito opposte nel giorno del debutto, le due formazioni hanno dato vita ad una partita piacevole da seguire pur se caratterizzata dal caldo e da diversi errori nella zona centrale del campo. Gli egiziani, avanti con una bella conclusione di Ashour al 19', si sono fatti preferire nel gioco e nel punteggio nel primo tempo. Cresciuti nella ripresa, i belgi hanno trovato il pari con un autogol propiziato dal subentrante Lukaku, a suo modo decisivo.

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