Ardon Jashari KEY

Ardon Jashari ha conquistato la Coppa del Belgio.

Swisstxt

L'elvetico, titolare, ha partecipato al 12o trionfo nella competizione del Club Bruges, che si è imposto in finale per 2-1 contro l'Anderlecht. Era da 10 anni che la società del 22enne svizzero non vinceva questo trofeo.