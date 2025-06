Entrambi a segno Imago

Un gol di De Bruyne all'88' ha permesso al Belgio di battere 4-3 il Galles a Bruxelles e di conquistare la sua prima vittoria nel Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

I Diavoli Rossi, ora quarti in classifica con 4 punti contro gli 8 della Macedonia del Nord capolista, sono andati rapidamente sul 3-0 con Lukaku, Tielemans e Doku, ma sono stati ripresi da Wilson, Thomas e Johnson. De Bruyne, come detto, ha poi deciso il match. Il big match del girone L è andato alla Croazia, vittoriosa 5-1 ad Osijek sulla Cechia prima in graduatoria. Per i padroni di casa doppietta di Kramaric.