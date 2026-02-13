Non è bastato riabilitare Balogun, non sono servite le polemiche che hanno preceduto la sfida. Gli Stati Uniti, ultimo Paese organizzatore ancora in corsa nel Mondiale, sono stati eliminati come già successo al Canada e al Messico, allo stadio degli ottavi. A castigare la Nazionale a stelle e strisce ci ha pensato il Belgio, che per l’occasione ha mostrato la migliore versione di sé e si è imposto per 4-1 con pieno merito. A Seattle hanno deciso la sfida la doppietta di De Ketelaere, inframezzata dal gol di Tillmann, e le reti di Vanaken e del solito Lukaku.