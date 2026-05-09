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A tre giornate dalla fine della stagione, il Lugano, che aveva già annunciato la separazione da Mattia Bottani, ha comunicato che alla fine del campionato non saranno rinnovati i contratti di altri quattro giocatori.

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Si tratta di Mohamed Belhadj, Hicham Mahou, Zachary Brault-Guillard e Serif Berbic. Il tunisino lascerà così i bianconeri dopo 5 stagioni e 148 presenze, impreziosite da 18 gol e soprattutto la conquista della Coppa Svizzera.

Mahou e Brault-Guillard sono invece giunti in Ticino rispettivamente nel 2022 e nel 2024, mentre Berbic è stato impegnato soprattutto con l’U21.