Mohamed Belhadj TP

Il Lugano ha comunicato il rinnovo del contratto di Mohamed Belhadj fino al 30 giugno 2026.

Il centrocampista tunisino è in forza ai bianconeri dall'agosto 2021. In due stagioni di Super League il 23enne ha collezionato 30 presenze (2 gol), alle quali se ne aggiungono 2 in Coppa Svizzera e 2 nei turni preliminari di Conference League. Nel contempo i bianconeri hanno ceduto definitivamente al Bellinzona il portiere Alexander Muci, che ha firmato per un anno con i granata. In forza alla formazione di Challenge League ci saranno anche Tommaso Centinaro e Attilio Morosoli.

