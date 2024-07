Manuel Benavente KEY

Il Bellinzona è incappato nella prima sconfitta stagionale.

Contro lo Stade Nyonnais i sopracenerini sono stati battuti in rimonta per 2-1, dopo essere rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Gloor al 70'. Per i ticinesi a trovare la via del gol è stato Chukwuemeka, mentre per i padroni di casa sono stati Koré (su rigore) al 72' e poi Yana all'87'.

