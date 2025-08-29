  1. Clienti privati
Challenge League Bellinzona battuto a Nyon

Swisstxt

29.8.2025 - 21:28

KEY

Nuova trasferta amara per il Bellinzona, sconfitto 3-1 dallo Stade Nyonnais e costretto ad incassare la quarta battuta d’arresto nelle prime sei giornate di Challenge League.

SwissTXT

29.08.2025, 21:28

29.08.2025, 21:32

I vodesi hanno chiuso la partita già nel primo tempo con tre reti tra il 22’ e il 37’, un micidiale tris che ha di fatto tagliato le gambe ai granata.

Nella ripresa la squadra di Benavente ha mostrato qualche segnale di reazione, riuscendo però ad andare in rete solamente al 92’ con capitan Soerensen.

Con questo nuovo ko il Bellinzona resta all’ultimo posto in classifica con appena due punti.

