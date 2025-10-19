  1. Clienti privati
Challenge League Bellinzona sconfitto a Yverdon

Swisstxt

19.10.2025 - 16:06

Granata KO.
Ti-Press

Continua a tardare la prima vittoria stagionale in Challenge League per il Bellinzona.

SwissTXT

19.10.2025, 16:06

19.10.2025, 16:10

I ticinesi sono infatti tornati anche dalla trasferta di Yverdon a mani vuote, con i padroni di casa che si sono imposti per 2-0.

Il risultato di per sé, contro la seconda forza in campionato, non sarebbe dei più pesanti, ma quanto visto in campo non può sicuramente soddisfare mister Benavente. 

Le prestazioni in campo si riflettono di conseguenza pure in classifica, con i ticinesi che rimangono il fanalino di coda con soli 4 punti, uno in meno del Wil battuto 2-0 dal Vaduz.

Yverdon – Bellinzona 2:0

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

19.10.2025

Wil – Vaduz 0:2

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

19.10.2025

GC – Sion 0:1

Super League | 9° turno | stagione 25/26

19.10.2025

