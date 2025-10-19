Continua a tardare la prima vittoria stagionale in Challenge League per il Bellinzona.
I ticinesi sono infatti tornati anche dalla trasferta di Yverdon a mani vuote, con i padroni di casa che si sono imposti per 2-0.
Il risultato di per sé, contro la seconda forza in campionato, non sarebbe dei più pesanti, ma quanto visto in campo non può sicuramente soddisfare mister Benavente.
Le prestazioni in campo si riflettono di conseguenza pure in classifica, con i ticinesi che rimangono il fanalino di coda con soli 4 punti, uno in meno del Wil battuto 2-0 dal Vaduz.