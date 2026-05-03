I granata non sono riusciti ad accorciare le distanze sulla zona salvezza. KEYSTONE

Il Bellinzona non è riuscito ad accorciare le distanze in classifica dallo Stade Nyonnais.

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Nella 33a giornata di Challenge League, i granata si sono inchinati per 4-2 al Comunale al Rapperswil.

Apertasi con il botta e risposta tra Cobel Sow e Rossier nei primi 3 minuti di gioco, la partita ha preso una brutta piega prima della pausa, quando gli ospiti hanno sfruttato le maglie larghe della difesa locale portandosi sul 3-1.

Al 59' Vogt ha ridato speranza all'ACB, ma al 91' Mayorga ha spedita sulla traversa il rigore concesso per il fallo su Jaiteh.

Di pura cosmesi il successivo punto del 4-2 di De Carvalho.