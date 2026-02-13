La notizia positiva è che c'è futuro
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C’era attesa al Comunale per vedere all’opera il nuovo Bellinzona.
C’era attesa anche per sapere chi, vista l’impossibilità di tesserare nuovi giocatori solo fino a qualche giorno fa, sarebbe sceso in campo.
Nella sconfitta maturata per 2-0 contro il Bavois al debutto in Promotion League, lo hanno infine fatto quei (tanti) elementi che vestiranno sì granata, ma che sono tutt’ora in attesa del nullaosta da parte dell’ASF.
L’ACB andrà verosimilmente verso un ko a tavolino che tuttavia non modificherà le sorti di un esordio che difficilmente sarebbe stato positivo.
A decidere la sfida, giocata davanti ad un numero incoraggiante di spettatori, 800, sono state le reti di José Aguilar e Bega.