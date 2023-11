Mahmoud Ti-Press

Al Bellinzona non è bastata una buona reazione nella ripresa per far male alla capolista Sion.

Impegnati al Comunale, i granata sono stati sconfitti per 2-1 dai vallesani. La formazione della capitale ha subito la verve degli ospiti nel primo tempo, che hanno aperto le danze al 21' con Chouaref. Nella ripresa gli uomini di Tholot hanno poi raddoppiato con la prima rete stagionale di Schmied. I cambi hanno poi invertito la rotta, con l'ACB che ha tentato di riacciuffare gli avversari. Pollero ha dimezzato lo scarto al 78', ma la rimonta non si è concretizzata.

Swisstxt