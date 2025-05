La vittoria del Bellinzona per 3-1 contro lo Xamax ha quasi messo i granata al riparo da una possibile rimonta dello Sciaffusa, in ritardo di 12 punti dai granata quando al termine mancano 4 incontri per i gialloneri.

Bellinzona – Xamax 3:1 dieci Challenge League // 33° turno // stagione 24/25 03.05.2025

Swisstxt

Passati in vantaggio già al 13' con Lusuena ma ripresi una decina di minuti dopo, i sopracenerini hanno fatto la differenza con due reti nel giro di 2' a metà ripresa con Nkama e Nivokazi.

Se sul campo le cose si sono messe decisamente bene, resta sempre da risolvere la questione licenza, per il momento negata alla società della capitale in prima istanza.

Il Winterthur riaggancia il gruppo

Vittoria pesante per il Winterthur in apertura del Relegation Group di Super League.

Gli uomini di Forte hanno battuto per 2-0 il Grasshopper nel derby e hanno agganciato le stesse Cavallette e l'Yverdon a quota 33 punti dopo aver passato la maggior parte del campionato staccatissimi all'ultimo posto.