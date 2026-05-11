L'ACB retrocede alla Promotion League (foto d'archivio). KEYSTONE

La sconfitta casalinga contro il Wil ha matematicamente condannato il Bellinzona alla retrocessione dalla Challenge League quando manca una giornata dal termine della stagione.

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Chiamati ad una rimonta quasi impossibile, i granata non sono riusciti a regalarsi nemmeno qualche giorno in più di speranza.

A decidere la sfida del Comunale sono state le reti di Rapp (su rigore), alla penultima partita della carriera, Breedijk, Schreiber e Haji, a cui hanno risposto solo Vogt e Rey (entrambi dal dischetto).

Il Bellinzona saluta così la lega cadetta dopo quattro stagioni.