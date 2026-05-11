La sconfitta casalinga contro il Wil ha matematicamente condannato il Bellinzona alla retrocessione dalla Challenge League quando manca una giornata dal termine della stagione.
Chiamati ad una rimonta quasi impossibile, i granata non sono riusciti a regalarsi nemmeno qualche giorno in più di speranza.
A decidere la sfida del Comunale sono state le reti di Rapp (su rigore), alla penultima partita della carriera, Breedijk, Schreiber e Haji, a cui hanno risposto solo Vogt e Rey (entrambi dal dischetto).
Il Bellinzona saluta così la lega cadetta dopo quattro stagioni.