  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Challenge League Il Bellinzona è riaffidato a Sannino

Swisstxt

24.10.2025 - 17:34

Ritorno
Ritorno
Keystone

Ennesimo colpo di scena in quel di Bellinzona.

SwissTXT

24.10.2025, 17:34

24.10.2025, 17:44

Ad allenare il club granata, attuale fanalino di coda di Challenge League, sarà di nuovo, a partire già da sabato contro lo Stade Lausanne-Ouchy, Giuseppe Sannino.

L’italiano, che era stato lasciato a piedi dopo aver portato l’ACB al settimo posto la stagione scorsa, è stato richiamato in Ticino in quanto il patentino di Jersson Gonzalez (che era in attesa) ottenuto in Colombia non è stato ritenuto valido dall’ASF.

Ad affiancare il 68enne sulla panchina sopracenerina saranno Manuel Benavente ed Andrea Bruno.

I più letti

Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Vertice dei Volenterosi: pressing su Roma e nuove forniture per Kiev
Sanzionate le aziende Rosneft e Lukoil. Ecco come è avvenuta la svolta di Trump sulla Russia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti

Altre notizie

Calcio. La Svizzera batte il Canada in amichevole

CalcioLa Svizzera batte il Canada in amichevole

L'81esima edizione. Riecco il torneo Under 19 di Bellinzona

L'81esima edizioneRiecco il torneo Under 19 di Bellinzona

Europa League. Lo Young Boys rimonta il Ludogorets al Wankdorf e rilancia la corsa agli ottavi di finale

Europa LeagueLo Young Boys rimonta il Ludogorets al Wankdorf e rilancia la corsa agli ottavi di finale

Video correlati

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Young Boys – Ludogorets 3:2

Young Boys – Ludogorets 3:2

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Bedia non trema dagli undici metri

Bedia non trema dagli undici metri

23.10.2025

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Young Boys – Ludogorets 3:2

Young Boys – Ludogorets 3:2

Bedia non trema dagli undici metri

Bedia non trema dagli undici metri

Più video