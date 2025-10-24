Ritorno Keystone

Ennesimo colpo di scena in quel di Bellinzona.

Ad allenare il club granata, attuale fanalino di coda di Challenge League, sarà di nuovo, a partire già da sabato contro lo Stade Lausanne-Ouchy, Giuseppe Sannino.

L’italiano, che era stato lasciato a piedi dopo aver portato l’ACB al settimo posto la stagione scorsa, è stato richiamato in Ticino in quanto il patentino di Jersson Gonzalez (che era in attesa) ottenuto in Colombia non è stato ritenuto valido dall’ASF.

Ad affiancare il 68enne sulla panchina sopracenerina saranno Manuel Benavente ed Andrea Bruno.