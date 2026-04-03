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Challenge League Bellinzona sconfitto a Yverdon

Swisstxt

3.4.2026 - 21:29

Antonio Marchesano
Antonio Marchesano
Imago

Il Bellinzona non è riuscito a ripartire di slancio dopo la pausa per le nazionali.

SwissTXT

03.04.2026, 21:29

03.04.2026, 21:38

Impegnati in casa dell’Yverdon per la 28a giornata di ChL, i granata hanno rimediato una pesante e forse fin troppo severa sconfitta per 5-2.

La squadra di Sannino non ha approcciato male la sfida, passando al 14’ con Vogt al termine di una bell’azione in verticale, ma ha la colpa di aver concesso troppo velocemente il gol del pari e soprattutto di aver lasciato davvero troppi spazi ai vodesi.

A complicare le cose in classifica è arrivata la vittoria del Wil, portatosi a +12 sull'ACB.

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