Chacon contro il San Gallo KEY

L'impresa compiuta in Coppa Svizzera non è riuscita a fare svoltare il Bellinzona in campionato.

Di scena al Comunale nella 17a giornata di Challenge League, i granata sono infatti stati battuti 2-1 in rimonta dal Vaduz, incassando così il settimo ko della stagione.

Il momentaneo 1-0 dei padroni di casa è stato siglato da Chacon al 6'.

