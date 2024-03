Paradiso Ti-Press

Il Bellinzona ha subito la terza sconfitta consecutiva in ChL arrendendosi in casa per 2-0 allo Stade Nyonnais.

Subito sotto in virtù del gol di Pasche al 4', i granata hanno subito il raddoppio ospite di Gomis agli sgoccioli del confronto. La squadra di Benavente non riesce a segnare da un mese.

