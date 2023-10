Ti-Press

Dopo il pareggio contro lo Sciaffusa il Bellinzona è riuscito a tornare alla vittoria.

I problemi concernenti l'allenatore Mario Rosas non hanno influenzato i giocatori granata, capaci di conquistare il quinto risultato utile consecutivo in Challenge League battendo per 3-2 lo Stade Nyonnais grazie al sigillo di Sauter al 96'.

