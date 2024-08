Aarau-Bellinzona freshfocus

Il Bellinzona ha vinto in rimonta per 2-1 in casa dell'Aarau.

Swisstxt

In svantaggio già dopo 17', i granata hanno riportato il match in parità al 28' con Nivokazi. Al 65' è arrivato il meritato vantaggio sugli sviluppi di un corner, con Sauter che ha sorpreso la difesa avversaria con un colpo di testa. Ora il Bellinzona è momentaneamente 2o in classifica a 11 punti.

Swisstxt