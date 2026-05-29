L'ex patron del Bellinzona Pablo Bentancur esige da Juan Carlos Trujillo gli 800'000 franchi ancora dovuti per la cessione del club.
Da noi contattato telefonicamente, Bentancur si dice pronto ad ascoltare i nuovi acquirenti, nonostante l'amarezza. «Da Trujillo esigo semplicemente tutti i soldi a me dovuti», ha detto.
L'ex presidente critica duramente anche la Città: «E' la politica cittadina ad avermi portato all'abbandono. Non ho ricevuto neppure un ringraziamento nonostante il mio impegno economico. Aspetto risposte da più di un anno», ha concluso.