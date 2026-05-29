  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

800'000 franchi Cessione AC Bellinzona, l'ex presidente Bentancur: «Esigo i miei soldi»

Swisstxt

29.5.2026 - 08:27

Bentancur
Bentancur
Ti-Press

L'ex patron del Bellinzona Pablo Bentancur esige da Juan Carlos Trujillo gli 800'000 franchi ancora dovuti per la cessione del club.

SwissTXT

29.05.2026, 08:27

29.05.2026, 08:29

Da noi contattato telefonicamente, Bentancur si dice pronto ad ascoltare i nuovi acquirenti, nonostante l'amarezza. «Da Trujillo esigo semplicemente tutti i soldi a me dovuti», ha detto.

L'ex presidente critica duramente anche la Città: «E' la politica cittadina ad avermi portato all'abbandono. Non ho ricevuto neppure un ringraziamento nonostante il mio impegno economico. Aspetto risposte da più di un anno», ha concluso.

I più letti

Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Trump si vendica: sotto indagine Jean Carroll, l'accusò di stupro

Video correlati

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

UEFA Conference League | Finale | Saison 25/26 

27.05.2026

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

26.05.2026

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Relegazione ritorno | Super League | Challenge League | Saison 25/26

21.05.2026

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Più video

Altre notizie

Mondiali. Sesta convocazione per l'argentino Messi ai Mondiali

MondialiSesta convocazione per l'argentino Messi ai Mondiali

Calcio. Il Bellinzona è vicino a evitare il fallimento...ma manca un solo ok. Ecco di chi

CalcioIl Bellinzona è vicino a evitare il fallimento...ma manca un solo ok. Ecco di chi

Calcio. La cerimonia del Pallone d'Oro 2026 si terrà a Londra

CalcioLa cerimonia del Pallone d'Oro 2026 si terrà a Londra