Bentancur
Ti-Press
L'ex patron del Bellinzona Pablo Bentancur esige da Juan Carlos Trujillo gli 800'000 franchi ancora dovuti per la cessione del club.
Da noi contattato telefonicamente, Bentancur si dice pronto ad ascoltare i nuovi acquirenti, nonostante l'amarezza. «Da Trujillo esigo semplicemente tutti i soldi a me dovuti», ha detto.
L'ex presidente critica duramente anche la Città: «E' la politica cittadina ad avermi portato all'abbandono. Non ho ricevuto neppure un ringraziamento nonostante il mio impegno economico. Aspetto risposte da più di un anno», ha concluso.