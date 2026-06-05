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Ha saldato i debiti Bentancur salva l'AC Bellinzona, almeno per ora

Swisstxt

5.6.2026 - 19:12

L'ex patron è intervenuto.
L'ex patron è intervenuto.
KEYSTONE

Il fallimento del Bellinzona è scongiurato, almeno per ora.

SwissTXT

05.06.2026, 19:12

05.06.2026, 19:27

Stando alle informazioni raccolte dalla RSI, come riportato da diversi organi di stampa del cantone, Pablo Bentancur ha saldato debiti per centomila franchi rispondendo a quattro comminatorie di fallimento.

Questo versamento dell’ex patron granata evita l’incontro in Pretura previsto lunedì, che avrebbe con ogni probabilità significato la fine della società.

I debiti complessivi dell’ACB ammontano a circa 1,6 milioni di franchi, derivati dalla gestione di Trujillo. Per evitare il fallimento bisognerà quindi trovare chi è disposto a investire.

Lunedì si torna in pretura. La spettro del fallimento diventa sempre più concreto per il Bellinzona

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