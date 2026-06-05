L'ex patron è intervenuto.
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Il fallimento del Bellinzona è scongiurato, almeno per ora.
Stando alle informazioni raccolte dalla RSI, come riportato da diversi organi di stampa del cantone, Pablo Bentancur ha saldato debiti per centomila franchi rispondendo a quattro comminatorie di fallimento.
Questo versamento dell’ex patron granata evita l’incontro in Pretura previsto lunedì, che avrebbe con ogni probabilità significato la fine della società.
I debiti complessivi dell’ACB ammontano a circa 1,6 milioni di franchi, derivati dalla gestione di Trujillo. Per evitare il fallimento bisognerà quindi trovare chi è disposto a investire.