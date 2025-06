Si va verso il passaggio di mano. Ti-Press

Il Bellinzona è vicino a un cambio di proprietà: una società colombiana con base a Bogotà è pronta a rilevare il club granata per una cifra tra i 2 e i 4 milioni di franchi.

Swisstxt

Il Bellinzona starebbe per passare di mano. Stando a quando riporta oggi sul suo sito il «Corriere del Ticino», il patron dei granata Pablo Bentancur è pronto a vendere il 100% del pacchetto azionario (il 40% entro fine mese e il 60% entro un anno) per una cifra compresa tra i 2 e i 4 milioni di franchi.

L'acquirente è una società di Bogotà guidata dal presidente e rappresentante del Llaneros, club che milita nella massimo campionato della Colombia.

Emissari della società colombiana arriveranno in Svizzera già lunedì per sbrigare le ultime pratiche in vista del passaggio di mano dell'ACB.