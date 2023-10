Benzema fare piovere denunce? Imago

Il Ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha affermato che Karim Benzema ha contatti con i Fratelli Musulmani. Il vincitore del Pallone d'Oro nega e contrattacca.

«Karim Benzema, come tutti sappiamo, ha noti legami con i Fratelli Musulmani», ha dichiarato Darmanin in un'intervista televisiva.

Se le accuse si riveleranno fondate, Valérie Boyer, senatrice della regione Bouches-du-Rhône, chiede che Benzema perda la cittadinanza francese.

Benzema si sta difendendo dalle accuse e sta pensando di intentare una causa contro il ministro degli Interni Darmanin.

Il calciatore transalpino vuole inoltre citare in giudizio l'europarlamentare Nadine Morano, tra gli altri, per diffamazione. Mostra di più

«Il Signor Karim Benzema ha, come tutti sappiamo, chiari legami con i Fratelli Musulmani». Con queste parole sul canale di informazioni CNews, il Ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha causato scompiglio. Ricordiamo che i Fratelli Musulmani sono considerati un'organizzazione terroristica in vari paesi.

Benzema ha davvero contatti con i terroristi? Il vincitore del Pallone d'Oro del 2022 respinge con forza le accuse tramite il suo avvocato Hugues Vigier. «Non è vero! Karim Benzema non ha mai avuto la più piccola connessione con questa organizzazione», ha spiegato l'avvocato, citato sul quotidiano francese «Le Parisien».

Il 35enne si è trasferito l'estate scorsa dal Real Madrid all'Al-Ittihad in Arabia Saudita. «Ha scelto di vivere in Arabia Saudita, una nazione in cui i Fratelli Musulmani sono dichiarati come organizzazione terroristica», ha aggiunto Vigier.

Benzema sta considerando di fare causa al Ministro dell'Interno Darmanin. «Non è accettabile che coloro che governano pensino di avere il diritto di fare tutto per puro opportunismo», ha affermato l'avvocato del calciatore.

Denuncia per diffamazione

Secondo «Le Parisien» è molto probabile che Benzema presenterà una denuncia per diffamazione contro l'eurodeputata Nadine Morano e il pubblicitario Frank Tapiro. Morano ha affermato che l'ex star del Real «è un elemento di propaganda di Hamas». Tapiro ha invece definito Benzema «complice del terrorismo».

La ragione delle accuse sarebbe un tweet del giocatore dello scorso 15 ottobre. In quel tweet, Benzema ha scritto: «Preghiamo per la gente di Gaza, che è ancora una volta vittima di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini».

Questo tweet «non è ovviamente propaganda per Hamas» e nemmeno «una complicità col terrorismo - ha analizzato avvocato Hugues Vigier - usando questi termini scandalosi nei suoi confronti, Nadine Morano e Frank Tapiro hanno gravemente e intollerabilmente ferito il suo onore e la sua immagine».

«Francia come la Germania nazista»

Benzema sta considerando di sporgere una denuncia contro la senatrice della regione Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. La politica ha suggerito che, se fosse stata dimostrata la connessione del calciatore con i Fratelli Musulmani, dovrebbe essere privato del Pallone d'Oro e della cittadinanza francese.

«Una tale misura, impossibile per un nativo francese con genitori francesi, ricorderebbe solo la Germania nazista in Europa», ha voluto sottolineare Vigier.