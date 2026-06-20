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Calcio Vittorio Bevilacqua riparte dal Giura

Swisstxt

20.6.2026 - 18:15

Vitto Bevilacqua
Vitto Bevilacqua
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Vittorio Bevilacqua è il nuovo allenatore dell'FC Courtételle.

SwissTXT

20.06.2026, 18:15

20.06.2026, 18:34

Dopo l'esperienza al Taverne e un anno senza panchina, il 67enne ticinese ha deciso di accettare l'offerta del club giurassiano di Prima Lega Classic.

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