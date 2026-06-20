Swisstxt
20.6.2026 - 18:15
Vittorio Bevilacqua è il nuovo allenatore dell'FC Courtételle.
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20.06.2026, 18:15
20.06.2026, 18:34
Dopo l'esperienza al Taverne e un anno senza panchina, il 67enne ticinese ha deciso di accettare l'offerta del club giurassiano di Prima Lega Classic.
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«È incredibile» «Sto provando delle emozioni bellissime, ha detto il 20enne dManzambi, quando entri dalla panchina sai che devi dare tutto, quindi segnare due gol è davvero fantastico».
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18.06.2026