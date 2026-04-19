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Premier League L'Arsenal trema, il big match va al City che è a soli 3 punti dalla capolista

Swisstxt

19.4.2026 - 19:52

Erling Haaland
Erling Haaland
Imago

Adesso sì che l’Arsenal può davvero iniziare a tremare.

SwissTXT

19.04.2026, 19:52

19.04.2026, 20:12

Sconfitta per 2-1 dal Manchester City nel big match della 33esima giornata, la capolista di Premier vede avvicinarsi i rivali a grandi passi: il divario di 3 punti potrebbe essere azzerato nel match che i Citizens devono ancora recuperare.

A decidere uno scontro ricco di pali (ben quattro) è stata la zampata di Haaland, dopo che il botta e risposta tra Cherki e Havertz (su erroraccio di Donnarumma) aveva animato i primi 45'.

Il portiere italiano si è comunque riscattato nella ripresa, fermando provvidenzialmente lo stesso tedesco.

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