Lo scontro diretto che valeva la vetta della Serie A, in attesa della Roma, è andato al Napoli, vittorioso sull’Inter per 3-1 al Maradona.
Dopo il capitombolo in Champions League di martedì (sconfitto per 6 a 2 dal PSV), il Napoli ha subito rialzato la testa, davnti ai suoi tifosi.
Ancora una volta la formazione di Conte è stata trascinata dai suoi centrocampisti, che hanno trafitto tre volte Sommer.
Con questi tre punti i partenopei hanno staccato l’Inter (-3) e scavalcato il Milan (-1) in classifica.