Domanda record Coppa del Mondo, boom di richieste nonostante i prezzi dei biglietti

Swisstxt

29.12.2025 - 14:16

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Keystone

Nonostante le polemiche sui prezzi, l'interesse per il Mondiale nordamericano resta altissimo.

SwissTXT

29.12.2025, 14:16

29.12.2025, 14:34

In molti si sono indignati per i prezzi esorbitanti dei biglietti per il Mondiale nordamericano della prossima estate, ma alla fine l’interesse del pubblico nei confronti della manifestazione sembra prevalere.

Come annunciato da Gianni Infantino la FIFA - che nel frattempo ha messo in vendita dei biglietti a 60 dollari dopo le proteste iniziali - ha ricevuto ben 150 milioni di richieste, a fronte di un'offerta tra i 6 e i 7 milioni.

«Il calcio esiste grazie ai ricavi della Coppa del Mondo», ha detto il presidente giustificando le scelte della federazione.

