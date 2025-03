Croci-Torti KEYSTONE

La pausa delle Nazionali non è servita al Lugano per svuotare l'infermeria, anzi.

SwissTXT Swisstxt

Nel big match di Cornaredo contro il Servette, Croci-Torti dovrà fare a meno di Bislimi (botta al ginocchio) e forse anche di Grgic (problema muscolare alla coscia).

«Vediamo se Anto ce la fa per la panchina. Quella di domani sarà una formazione inedita, ma sono sicuro che i miei giocatori andranno in campo per vincere», ha assicurato il Crus.

«Mancano 5 partite, possiamo non qualificarci nelle prime sei o arrivare primi... è tutto nelle nostre mani!», ha concluso il mister bianconero.