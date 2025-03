L'ex presidente della FIFA Joseph Blatter stamani mentre si reca in tribunale per la lettura della sentenza. Keystone

La Camera d'appello straordinaria del Tribunale penale federale (TPF) a Muttenz, nel Cantone di Basilea Campagna, quale seconda istanza ha confermato le assoluzioni dei due ex pezzi grossi del calcio Joseph (Sepp) Blatter e Michel Platini.

Keystone-SDA SDA

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) li riteneva tra l'altro responsabili di truffa. La Federazione internazionale di calcio (FIFA) è stata frodata per una somma di due milioni di franchi, aveva sostenuto la procura federale.

Secondo il magistrato, la FIFA non aveva previsto alcun compenso per i presunti servizi di consulenza forniti all'organizzazione del calcio mondiale da Platini. Blatter, ex presidente della FIFA, e il francese hanno invece sostenuto che proprio la consulenza è alla base del versamento nel 2011 di due milioni di franchi all'ex presidente dell'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA, dal 2007 al 2016).

Una transizione milionaria basata solo su un accordo orale - secondo la versione difesa dai due imputati - contraddice pure la prassi della FIFA dell'epoca, indicava il MPC.

Le prove sostengono l'affermazione secondo cui il pagamento costituiva un salario, ha però affermato il presidente del tribunale durante la lettura della sentenza. Tenuto conto dei dubbi sulla posizione del MPC e secondo la regola in dubio pro reo (locuzione latina che letteralmente significa nel dubbio, [giudica] in favore dell'imputato), i due sono stati assolti.

Il MPC chiedeva una pena detentiva sospesa di un anno e otto mesi nei confronti sia dell'altovallesano sia del francese.

Dopo che i due erano stati assolti dal TPF nel 2022, l'MPC ha inoltrato il ricorso all'origine del processo celebrato a Muttenz.