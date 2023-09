Imago

L'Italia è tornata alla vittoria grazie al 2-1 inflitto all'Ucraina, ora seconda nel Gruppo C a pari punti con gli Azzurri e i macedoni, che dal canto loro hanno sconfitto Malta per 2-0.

Passeggiata tra le mura di casa per la Spagna che senza alcuna difficoltà ha spianato Cipro per 6-0. Nell'altra partita del Gruppo A vittoriosa pure la Norvegia grazie al 2-1 rifilato alla Georgia.

Nel Gruppo F tutto facile anche per il Belgio che ha chiuso la pratica Estonia con un nitido 5-0. Nello stesso girone l'Austria ha anch'essa primeggiato sulla Svezia per 3-1.

Spalletti: «Bisogna essere contenti»

«Stasera bisogna essere contenti, abbiamo preso due situazioni nel primo tempo e poi nella ripresa e non si deve essere pignoli. La squadra stasera ha giocato un buon calcio ed è stata nella partita in maniera corretta».

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti si gode la sua prima vittoria sulla panchina azzurra contro l'Ucraina: «Loro erano bravi sulle ripartenze, per loro quel risultato non andava bene. Bisognava avere più qualità per fare il terzo e quarto gol. Sono stati venti giorni di pressione perchè c'erano troppe cose di cui rendersi conto, nonostante ci fosse uno staff che mi aiutava in tutto»

Swisstxt