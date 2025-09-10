  1. Clienti privati
Mondiali 2026 Bolivia qualificata al playoff intercontinentale che assegnerà gli ultimi due posti

Swisstxt

10.9.2025 - 08:22

Sogno
Sogno

Sarà la Bolivia a disputare il playoff intercontinentale che assegnerà gli ultimi due posti per i Mondiali.

SwissTXT

10.09.2025, 08:22

10.09.2025, 08:23

Nella roccaforte di El Alto (4’000m d’altitudine) la Verde ha superato 1-0 il Brasile grazie a un rigore di Terceros e ha così chiuso in settima posizione il girone continentale, scavalcando all’ultima giornata il Venezuela che è stato battuto in casa con un clamoroso 6-3 dalla Colombia.

Per la Vinotinto si spegne dunque ancora una volta sul più bello il sogno della Coppa del Mondo (unica Nazionale sudamericana a non avervi mai partecipato).

