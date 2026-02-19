  1. Clienti privati
Calcio Bologna vittorioso in Norvegia

Swisstxt

19.2.2026 - 23:08

Castro
Castro

andata del playoff di Europa League.

SwissTXT

19.02.2026, 23:08

Il Bologna ha ottenuto un’importante vittoria fuori casa nell’ Freuler e compagni si sono imposti per 1-0 sul campo dei norvegesi del Brann. Lo Stoccarda ha dilagato a Glasgow sul Celtic per 4-1 e si mette così sui binari giusti per il passaggio agli ottavi, stessa cosa che ha fatto il Notthingam Forest (Ndoye entrato al 61'), vittorioso 3-0 in casa del Fenerbahçe. Il rossocrociato Duah ha trovato un gol nel successo per 3-1 del suo Ludogorets con il Ferencvaros. Vittorie esterne per Genk, Celta Vigo e Stella Rossa di Belgrado.

