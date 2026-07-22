L'ex capitano del Lugano non ha digerito la gestione dell'allenatore, e l'ultima partita a Cornaredo è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: «La mia dedizione quotidiana meritava una considerazione diversa».

Il rapporto tra i due si era incrinato da anni: «Avrei solo voluto un confronto sincero, un "abbiamo deciso così", guardandomi negli occhi. Ma per farlo servivano coraggio e coscienza pulita».

La dichiarazione più dura? «Ho provato ad aiutarlo, ma col tempo alcune sue scelte mi hanno fatto perdere la stima»