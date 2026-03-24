Mattia Bottani trova poco spazio. KEYSTONE

Sempre meno spazio e un futuro sempre più incerto: Mattia Bottani fatica a trovare minuti e, come lascia intendere al «Corriere del Ticino», la sua avventura al Lugano sembra avvicinarsi alla fine.

Redazione blue Sport Swisstxt

Mattia Bottani resta ai margini e il suo futuro a Lugano appare sempre più incerto. Anche nella sfida contro lo Young Boys, il capitano bianconero ha trovato spazio solo nel finale, entrando all’84esimo e confermando una stagione fin qui avara di minuti: 14 presenze in Super League, ma soltanto quattro da titolare per un totale di 394 minuti.

Una gestione che non lascia indifferente il 34enne, il quale - come riportato dal «Corriere del Ticino» - a fine partita non ha nascosto il proprio rammarico. «Non è un periodo facile», ha ammesso. «Onestamente mi aspettavo di giocare di più, anche per come mi sto allenando e per le sensazioni che ho a livello fisico».

Bottani tiene però a precisare: «Non voglio creare polemiche, le scelte spettano all’allenatore. Io devo farmi trovare pronto e dare il massimo nei minuti che mi vengono concessi».

Contro i bernesi, Croci-Torti ha optato per altre soluzioni, preferendo rinforzare il centrocampo e affidarsi ai giovani. Una scelta tecnica che il tecnico difende: «Alleno Bottani da anni e ho piena fiducia in lui. Capisco la sua delusione, ma sono convinto che potrà ancora essere importante nelle ultime partite».

Parallelamente, resta aperto il capitolo contratto. Il legame con il Lugano è in scadenza e le prospettive non sembrano rosee. «Siamo quasi arrivati al dunque e la direzione del club appare abbastanza chiara», ha dichiarato il numero 10 sempre nella stessa intervista, lasciando intendere che l'avventura in bianconero possa essere arrivata ai titoli di coda.

Un epilogo, che avrebbe il sapore di una separazione dolorosa. «È un po' come essere lasciati dalla propria fidanzata, anche se il mondo non finisce», ha aggiunto con una punta di ironia.

Parole che suonano come un possibile addio a uno dei simboli più recenti del Lugano, mentre sullo sfondo resta l'incognita su quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera.