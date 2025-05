Dopo un finale di prima parte poco brillante, il Lugano è tornato a vincere dopo tre turni aprendo il Championship Group con un sofferto successo per 2-0 a Lucerna.

Swisstxt

I 3 punti permettono ai bianconeri di risalire in 4a posizione. Gli uomini di Croci-Torti hanno aperto velocemente le marcature con capitan Bottani al 12'. Per il ticinese la seconda rete in questa Super League (entrambe contro gli svizzerocentrali), la quinta di questa stagione. Nella ripresa i sottocenerini sono andati in affanno, sostituito l'infortunato Saipi, ma retto fino alla rete della liberazione di Koutsias.