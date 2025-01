Il FC Lugano e Mattia Bottani è un binomio che continuerà ancora.

Il club bianconero ha infatti comunicato di aver prolungato di un’ulteriore stagione il contratto che lo lega al capitano, che vestirà dunque la maglia della squadra che lo ha lanciato fino al 2026 con opzione per un altro anno.

Il 33enne, che in bianconero ha conquistato una Coppa Svizzera e si è pure guadagnato la convocazione in Nazionale, ha collezionato in totale 364 partite e 54 reti in Ticino.

«Sento in me più accesa che mai la voglia di combattere per questa maglia», ha commentato il numero 10.