Mattia Bottani Ti-Press

Per chiudere la stagione mancano solo 90 minuti ma il Lugano dovrà andare a caccia di 3 punti fondamentali per qualificarsi in Europa senza Mattia Bottani.

Swisstxt

A causa di un risentimento al polpaccio il numero 10 salterà il match di Cornaredo contro lo Young Boys.

In compenso mister Croci-Torti ritroverà Mai (smaltita la botta di Basilea) e Steffen, arruolabile ma solo per la panchina.

«Non c’è tanto da dire - ha spiegato il Crus - vogliamo l’Europa e questo passa dalla gara di domani. Quest’anno contro l’YB abbiamo sempre disputato delle buone partite».