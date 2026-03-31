Bottani rifiuta la proposta del Lugano: «Anche se fa male, per rispetto verso me stesso non posso accettare»

Periodo doloroso Keystone

Il Lugano aveva offerto a Mattia Bottani di giocare la prossima stagione nella U21 e in quella successiva di iniziare la sua carriera di allenatore, ma il 34enne ha deciso di rifiutare.

Ieri è arrivata la notizia, quella pubblica, che pochi si aspettavano: Mattia Bottani non giocherà più con la maglia del Lugano nella prossima stagione di Super League.

Doverosa la conferenza stampa visto il malumore che serpeggia dalle parti del Cornaredo dopo l'annuncio di lunedì.

Il CEO Martin Blaser ha dapprima rimproverato la stampa per ricamare su una questione per lui invece chiara: «Il 21 febbraio 2025, poche settimane dopo la firma del contratto tra Mattia e la società - per sfruttare la sua immagine legata alla nuova campagna abbonamenti ndr. -, il Lugano ha presentato al capitano la sua proposta: giocare per la Under 21 e prepararsi lì per poi svolgere altre mansioni all'interno della società.

«Per rispetto verso me stesso non posso accettare»

«Per rispetto verso me stesso e per il Bottani bambino che si è sacrificato per tutta la vita per giocare queste partite - ha superato un gravissimo infortunio - e si allena tuttora sempre al massimo, non mi sento di accettare. Io mi sento di poter dare ancora tutto alla prima squadra».

«Per quello che do ogni giorno, non potevo accettare», ha ribadito il 34enne.

Blaser, ancora, da manager scafato, ha ricordato le sue esperienze al Basilea e al Grasshopper. «Ma non è la prima volta che una tale cosa succede (la separazione da una bandiera del club ndr.), e dobbiamo tutti capire come gestire questo cambiamento. Il rischio che arrivi un cambiamento c'è sempre».

Il CEO del Lugano Martin Blaser (foto d'archivio) KEYSTONE

Bottani ci aveva sperato per un momento, a gennaio. «Quando mi hanno chiamato a fare la campagna abbonamenti mi sono illuso che il rinnovo era nell'aria. Credevo che l'idea fosse di continuare insieme. Invece, una settimana dopo mi è stata comunicata ufficialmente la loro decisione».

«Sono davvero provato, una parte della mia vita finisce qui. Non ho ancora un'altra squadra, spero di trovarne una. Continuerò a cercare di mostrare il mio valore», ha continuato colui che con la maglia dei bianconeri ha disputato 394 gare.

Bottani, Sabbatini, Steffen...

In conferenza stampa qualcuno ha evocato l'amarezza dei tifosi, ricordando anche l'affare Sabbatini.

«Ogni caso è diverso», ha risposto il CEO, «non si possono paragonare. Capisco la delusione, ma nel 2026 va tutto veloce. Oggi è una delusione, ma il domani ci presenta già nuove sfide. Speriamo che nei prossimi anni avremo altri Mattia Bottani per la prima squadra, questo è il nostro intento».

Un rappresentante dei media presente in sala pennella un altro paragone: Steffen è coetaneo di Bottani e il suo contratto scadrà tra due anni.

Quando Renato Steffen firmò il contratto menzionato era uno dei migliori giocatori svizzeri di Super League.

«Ad alcuni trentenni come me il rinnovo è stato proposto annuale. Ad altri no. Ma credo sia inutile fare paragoni - ha continuato il Botta - io ora guardo a me».

Uniti per il Lugano

Il 34enne è ferito, non lo nasconde, «Mi fa male», ma guarda avanti, per sé stesso e per il Lugano.

«Voglio dire una cosa ai tifosi: l'anno prossimo sarà un anno spettacolare. Avremo un nuovo stadio, forse giocheremo l'Europa qui a Lugano. Bottani ha dato tanto, per me meritava di restare, ma il Lugano viene sopra chiunque».

Blaser ha concluso ricordando che le porte sono sempre aperte per l'attuale numero 10 ed esortando tutti a remare nella stessa direzione per il bene del club: «Abbiamo sette partite importantissime e dunque mi permetto di chiedere a tutte e a tutti di lavorare insieme, e di capire come portare a casa l'obiettivo, arrivare nei primi sei».