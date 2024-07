Rischio

Anche il Brasile è riuscito a staccare il biglietto per i quarti di Copa America.

Nei match del Gruppo D che concludevano la fase a gironi la Nazionale verdeoro ha ottenuto un pareggio per 1-1 con la Colombia, chiudendo così seconda dietro proprio ai Cafeteros. Al Levi’s Stadium di Santa Clara in California al gol d'apertura di Raphinha ha replicato Muñoz. Nell'altro match la Costa Rica ha battuto 2-1 il Paraguay, ma il successo non è bastato ai Ticos che hanno chiuso a -1 dalla Seleçao. Ai quarti Danilo e compagni dovranno così vedersela con l’Uruguay, mentre alla Colombia toccherà Panama.

