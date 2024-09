La conclusione di Rodrygo KEY

Non ha incantato, ma il Brasile ha perlomeno ottenuto il suo terzo successo nella campagna di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Swisstxt

I Verdeoro si sono affidati a Rodrygo, in gol al 30’, per battere l’Ecuador e salire a quota dieci punti in classifica, sinonimo di quarto posto. Nell’ultima di Suarez l’Uruguay secondo non è invece andato oltre lo 0-0 contro il Paraguay.

Swisstxt